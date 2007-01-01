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Настоящее фото товара Стул полубарный Mist, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Mist, серо-зеленый
26 оценок
4 29029
5 990 ₽
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Стул полубарный Mist, серо-зеленый - фото 1Стул полубарный Mist, серо-зеленый - фото 2Стул полубарный Mist, серо-зеленый - фото 3Стул полубарный Mist, серо-зеленый - фото 4
Распродажа

Стул полубарный Mist, серо-зеленый

Артикул: CH-052-061
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Mist пластиковое сиденье, серо-зеленый, ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый, серый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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5 990 ₽
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