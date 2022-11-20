Стул полубарный TEXAS экокожа серый

8 оценок

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Стул полубарный TEXAS экокожа серый

5
8 490 ₽10 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 52*51*82

Вес брутто: 8 кг

Объем: 0,222 м3

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм

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