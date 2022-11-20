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Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 1Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 2Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 3Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 4Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 5Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 6Стул полубарный Texas, экокожа коричневый - фото 7

Стул полубарный Texas, экокожа коричневый

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Характеристики товара

Описание

Простая и стильная модель полубарного стула TEXAS подходит под различные интерьерные решения.
Поддерживающая спинка и сиденье изготовлены из экокожи. Данный материал не только приятен на ощупь, но также лёгок в уходе и долговечен. Дополнительно украшает модель декоративная стяжка на сиденье.
Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.
Данная модель стула TEXAS подойдёт для обустройства кафе или дома, при высоте сиденья в 60 см позволит удобно расположиться за невысокими барными стойками.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина475 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки13.50 кг
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