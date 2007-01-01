Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Aeon, голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Aeon, голубой, белый
8 оценок
54 690
Стул поворотный Aeon, голубой, белый - фото 1Стул поворотный Aeon, голубой, белый - фото 2Стул поворотный Aeon, голубой, белый - фото 3
NEW

Стул поворотный Aeon, голубой, белый

Артикул: CH-082-690
8 оценок
Основные характеристики
  • Вес9 кг
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мила, шенилл Piano 8, ножки бук морилка черная
Фотография товара Стул Мила, шенилл Piano 8, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Тони, серый
Фотография товара Стул Тони, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, матермал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 12
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 9кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 58см х 58см х 68см х 16кг, 0,23 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес9 кг
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветголубой, белый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности