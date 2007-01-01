Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный
7 оценок
54 690
Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный - фото 1Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный - фото 2Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный - фото 3
NEW

Стул поворотный Aeon, жёлтый, чёрный

Артикул: CH-082-710
7 оценок
Основные характеристики
  • Вес9 кг
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, матермал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 12
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 9кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 58см х 58см х 68см х 16кг, 0,23 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес9 кг
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

