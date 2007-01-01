Характеристики товара
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 9кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 58см х 58см х 68см х 16кг, 0,23 м3
Основные характеристики
- Вес9 кг
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет