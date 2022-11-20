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Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех - фото 1Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех - фото 2Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех - фото 3Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех - фото 4Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех - фото 5

Полукресло Dolche, экокожа DOMUS chocolate, ремешки VALENCIA COFFEE, светлый орех

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Характеристики товара

Описание

Материал: Кожзам Chocolate
Ремешки: Кожзам Валенсия кофе
Цвет каркаса: Светлый орех

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6,7 кг

Выполненные заказы

Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех
Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орехСтул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех
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