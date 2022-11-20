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Кресло Lecco, бежевое

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Характеристики товара

Описание

Каркас изделия выполнен из деревянных брусков (хвойных пород), березовой фанеры и картона прокладочного.

Состав настила сидения: настил из резинотканевых ремней, настил из нескольких слоев пенополиуретана различных толщин и марок (стандартный ST 35/42 и супермягкий HS 30/35).

Состав настила спинки: настил из резинотканевых ремней, настил из нескольких слоев пенополиуретана различных толщин марки (стандарт ST 22/36).

Лицевой чехол дивана - несъемный. Диван установлен на фетровые подпятники.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина750 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Цветбежевый

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