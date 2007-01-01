Комфорт кресла создан за счет перманентной поддержки спины, сетчатой спинки и Т-образных подлокотников. Удобная форма каркаса позволит находиться в кресле долгое время.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина580 мм
- Высота930/1030 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки655 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки312 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет