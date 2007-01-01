Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Rhythm GTS+
Стул Rhythm GTS+
6 оценок
4 690
Артикул: CH-069-621
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810/930 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Характеристики товара

Описание

Мобильная версия популярного стула ИЗО. Кресло регулируется по высоте, а пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 100 кг. Кресло оснащено удобными подлокотниками. Отличный вариант для учебных заведений по привлекательной цене!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450/580 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

