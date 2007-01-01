Характеристики товара
Описание
Кресло Flow разработано специально для экономии места в квартирах и офисах. Его строгие формы в сочетании с однотонными расцветками растворяют его в пространстве. Компактный, комфортный и минималистичный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота870/990 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет