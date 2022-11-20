Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Стул Lotos, коньяк
Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный
Стул Кьявари пластиковый NEW
Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный
Комплект Флорида, под кожу
Комплект Флорида, гранит
Комплект Флорида, слоновая кость
Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 120
Стул Эврика белый
Стол складной Тейкли 180Л
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый
Стул складной Тунга, без отделки
Стул складной Тунга, орех
Качели Эстер
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Подушка для стула Кроссбэк, черная
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8
Стеновая панель Браш, дуб
Пуф для холла Эвита, одноместный
Металлический шкаф КД-814
Стеллаж №1
Подстолье ER 3145