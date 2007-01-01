Характеристики товара
Описание
Простая и симметричная форма напоминающая песочные часы, а поверхность состоящая из множества граней, отражающих свет, необычна и оригинальна. Уникальность изделия - это высокая функциональность, позволяющая использовать его в абсолютно любых жилых и общественных пространствах.
Стул выполнен из прозрачного поликарбоната в разнообразной цветовой гамме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет