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Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рок дымчатый
32 оценки
5 99069
18 890 ₽
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Стул Рок дымчатый - фото 1
Распродажа

Стул Рок дымчатый

Артикул: CH-002-654
32 оценки
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Простая и симметричная форма напоминающая песочные часы, а поверхность состоящая из множества граней, отражающих свет, необычна и оригинальна. Уникальность изделия - это высокая функциональность, позволяющая использовать его в абсолютно любых жилых и общественных пространствах.

Стул выполнен из прозрачного поликарбоната в разнообразной цветовой гамме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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