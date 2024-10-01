Характеристики товара
Описание
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения. Нескользящие ножки, обеспечивающие устойчивое положение. Удобные подлокотники с двух сторон. 4-позиционная регулируемая спинка. Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1945 мм
- Ширина710 мм
- Высота850 мм
- Вес14 кг
- Максимальная нагрузка500 кг
- Материалполипропилен, текстилен
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке17 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки2490 мм
- Глубина упаковки1730 мм
- Объём упаковки3.06 м3