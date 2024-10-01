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Шезлонг - лежак пластиковый Roma

Артикул: CH-067-343
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения. Нескользящие ножки, обеспечивающие устойчивое положение. Удобные подлокотники с двух сторон. 4-позиционная регулируемая спинка. Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1945 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14 кг
  • Максимальная нагрузка500 кг
  • Материалполипропилен, текстилен
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке17 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки2490 мм
  • Глубина упаковки1730 мм
  • Объём упаковки3.06 м3

Отзывы

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