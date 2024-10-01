Характеристики товара
Описание
Дышащий синтетический тканый материал, который легко заменяется. 4 положения спинки.
Встроенные маленькие колесики, позволяющие легко передвинуть шезлонг в тень или на солнце.
Возможность штабелировать лежак, поэтому он не займет много места для хранения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2040 мм
- Ширина700 мм
- Высота350 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка500 кг
- Материалтекстилен, стеклопластик
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Цветантрацит
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки2270 мм
- Глубина упаковки1730 мм
- Объём упаковки2.79 м3