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Шезлонг - лежак пластиковый Venice

Артикул: CH-067-345
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дышащий синтетический тканый материал, который легко заменяется. 4 положения спинки.
Встроенные маленькие колесики, позволяющие легко передвинуть шезлонг в тень или на солнце.
Возможность штабелировать лежак, поэтому он не займет много места для хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2040 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка500 кг
  • Материалтекстилен, стеклопластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки2270 мм
  • Глубина упаковки1730 мм
  • Объём упаковки2.79 м3

Отзывы

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