Настоящее фото товара Стол складной Монифит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Монифит, белый
198 оценок
6 490
Стол складной Монифит, белый - фото 1Стол складной Монифит, белый - фото 2Стол складной Монифит, белый - фото 3

Стол складной Монифит, белый

Артикул: CH-000-532
198 оценок
Основные характеристики
  • Длина860 мм
  • Ширина860 мм
  • Высота740 мм
  • Вес8.8 кг
Все характеристики
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 120, белый
Фотография товара Стол складной Раунд 120, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 240, белый
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки45 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

