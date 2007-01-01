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Настоящее фото товара Стул Смуф гнутоклей, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Смуф гнутоклей, светлый
11 оценок
5 190
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Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 1Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 2Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 3Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 4Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 5Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 6Стул Смуф гнутоклей, светлый - фото 7

Стул Смуф гнутоклей, светлый

Артикул: CH-051-947
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830 мм
  • Материал сиденьяфанера
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.

Цвет: темный орех, бук.

Упаковка :Каркасы отдельно, коробка: 52*50*65см/10штук. Сиденья отдельно, коробка: 59*49*39см/6шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830 мм
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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