Характеристики товара
Описание
Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.
Цвет: темный орех, бук.
Упаковка :Каркасы отдельно, коробка: 52*50*65см/10штук. Сиденья отдельно, коробка: 59*49*39см/6шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина390 мм
- Высота830 мм
- Материал сиденьяфанера
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет