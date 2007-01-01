Гнутые стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover-19%
НовинкаХит
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венский, орех
Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Венский, бук
Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover-19%
6 790 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский, венге
Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венский, белый
Настоящее фото товара Стул Венский пластиковый бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Венский пластиковый бежевый
Настоящее фото товара Стул Malabo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Malabo, серый
Настоящее фото товара Стул 1206АМ темный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул 1206АМ темный
Настоящее фото товара Стул 1202AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул 1202AM темный
Настоящее фото товара Стул 1202AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул 1202AM светлый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул 1203AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул 1203AM светлый
Настоящее фото товара Стул 1203AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул 1203AM темный
Настоящее фото товара Стул 1204AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул 1204AM темный
Настоящее фото товара Стул 1204AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 1204AM светлый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул 06114АМ желтый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 06114АМ белый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул 06114АМ голубой
Настоящее фото товара Стул 06114АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 06114АМ красный
Настоящее фото товара Стул 06114АМ оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06114АМ оранжевый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул 06114АМ салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06114АМ салатовый
Настоящее фото товара Стул Монако М серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Монако М серый
Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Монако М синий
Настоящее фото товара Стул Ромашка , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ромашка
Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венус
Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский
Настоящее фото товара Стул Венский 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский 2
Настоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский с пластиковым сидением
Настоящее фото товара Стул Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Премьер
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул-кресло Соната-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Соната-Комфорт
Настоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Соната
Настоящее фото товара Стул Консоль, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Консоль
Настоящее фото товара Стул Леон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Леон
Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 190 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Настоящее фото товара Стул Венский скругленный, произведённого компанией ChiedoCover
4 360 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Венский скругленный
Настоящее фото товара Стул Премьер, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-26%
1 190 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Премьер, кожзам
Настоящее фото товара Стол Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Валенсия
Настоящее фото товара Стул Изабелла, сиденье из ротанга, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Изабелла, сиденье из ротанга, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Вишбон, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вишбон, искусственная кожа, натуральный цвет
Настоящее фото товара Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет
Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Джаспер, искусственная кожа, черный
Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет
Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вишбон, бумажный шнур, черный
Настоящее фото товара Стул Вишбон,бумажный шнур,черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вишбон,бумажный шнур,черный
Настоящее фото товара Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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