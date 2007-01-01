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Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый
7 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый - фото 1

Стул Терра Бар кросс конус полубарный, серый

Артикул: CH-072-333
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья650 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья650 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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