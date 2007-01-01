Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
9 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый - фото 1Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый - фото 2Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый - фото 3Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый - фото 4Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый - фото 5

Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый

Артикул: CH-088-445
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400/370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мод 360 капучино, велюр, черный
Фотография товара Стул Мод 360 капучино, велюр, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Челси
Фотография товара Стул поворотный Челси от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен в современном лофт-дизайне и отличается лаконичными формами и компактными размерами. Модель хорошо подходит для кафе, ресторанов и других общественных пространств, а также органично смотрится в современных жилых интерьерах. Элегантная спинка и плавные линии создают визуальную лёгкость, а глубокая посадка делает использование комфортным.

Сиденье со спинкой выполнено на металлокаркасе с наполнением из качественного пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Основание изготовлено в виде цельносварного каркаса из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием и оснащено поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400/370 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фисташковый

64
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр зеленый

72
Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль

73
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага, зебра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, зебра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, зебра

93
Распродажа
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59021
8 240 ₽Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Cooper Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Cooper Ткань Голубой

6
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, желтый

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр кирпичный

12
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр

12

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный

13
Фотография товара Кресло Кассис, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, коричневый

10
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14
Фотография товара Кресло Локи, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Локи, велюр, серый

11
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, белый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, белый

11
Фотография товара Кресло отдыха Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Надежда

7
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, черный

11

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Тибо конфетти сильвер серый, белый

43
Фотография товара Стул Congo поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Congo поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Congo поворотный

15
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 03

8
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus, зеленый

7
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул K1, токио смок, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул K1, токио смок, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
8 79014
10 190 ₽Оптовая цена

Стул K1, токио смок, дуб коньяк

14
Распродажа
Фотография товара Стул Паффис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Паффис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39023
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Паффис, зеленый

26
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа бежевая

7
Распродажа
Фотография товара Стул Алис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 5903
13 990 ₽

Стул Алис, зеленый

26
В наличии 2 шт.В пути 30 шт.
Новинка
Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Моника барный поворотный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моника барный поворотный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Моника барный поворотный, серый

8

Товар в корзине

Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный

13
Фотография товара Кресло Кассис, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, коричневый

10

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности