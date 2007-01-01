Характеристики товара
Описание
Стул выполнен в современном лофт-дизайне и отличается лаконичными формами и компактными размерами. Модель хорошо подходит для кафе, ресторанов и других общественных пространств, а также органично смотрится в современных жилых интерьерах. Элегантная спинка и плавные линии создают визуальную лёгкость, а глубокая посадка делает использование комфортным.
Сиденье со спинкой выполнено на металлокаркасе с наполнением из качественного пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Основание изготовлено в виде цельносварного каркаса из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием и оснащено поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина660 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья400/370 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет