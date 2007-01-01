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Настоящее фото товара Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками
87 оценок
7 59053
15 990 ₽
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Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками - фото 1Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками - фото 2Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками - фото 3Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками - фото 4
Распродажа

Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками

Артикул: CH-020-687
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой. Сочетание трендового серго оттенка обивки с контрастными чёрными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.55 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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