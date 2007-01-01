Характеристики товара
Описание
Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой. Сочетание трендового серго оттенка обивки с контрастными чёрными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина500 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.55 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет