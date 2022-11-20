Характеристики товара
Описание
Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой.
Сочетание трендового серого оттенка обивки с контрастными чёрными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина560 мм
- Глубина500 мм
- Вес5.55 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг