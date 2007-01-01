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Настоящее фото товара Стул Неони, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Неони, черный
14 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Неони, черный - фото 1Стул Неони, черный - фото 2Стул Неони, черный - фото 3Стул Неони, черный - фото 4Стул Неони, черный - фото 5

Стул Неони, черный

Артикул: CH-087-295
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул предназначен для баров и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Оснащен широким сиденьем и спинкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьякожзам
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.3 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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