Характеристики товара
Описание
Стул предназначен для баров и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Оснащен широким сиденьем и спинкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина490 мм
- Высота810 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.3 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет