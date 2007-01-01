Характеристики товара
Описание
Воздушная модель стула имеет интересный дизайн спинки, представляющую собой крестообразное пресечение нескольких металлических нитей, образующих в центре маленькие ромбики. Каркас стула выполнен из хромированного металла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина470 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Объем0,05 л
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет