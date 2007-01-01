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Настоящее фото товара Стул Вильнес, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вильнес, белый
6 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Вильнес, белый - фото 1

Стул Вильнес, белый

Артикул: CH-088-116
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Воздушная модель стула имеет интересный дизайн спинки, представляющую собой крестообразное пресечение нескольких металлических нитей, образующих в центре маленькие ромбики. Каркас стула выполнен из хромированного металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Объем0,05 л
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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