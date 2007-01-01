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Настоящее фото товара Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука
9 оценок
5 89075
22 900 ₽
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Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 1Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 2Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 3Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 4Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 5Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 6Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 7Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука - фото 8Видеообзор: Стул Kato с подлокотниками - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука производства ChiedoCover
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Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука

Артикул: CH-051-601
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалмассив бука
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр ножек40 мм
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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