Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Decorum, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ученический регулируемый Decorum
12 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Стул ученический регулируемый Decorum - фото 1Стул ученический регулируемый Decorum - фото 2
NEW

Стул ученический регулируемый Decorum

Артикул: CH-083-622
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота795/874 мм
  • Высота до сиденья345/465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономический стул обеспечивает правильную посадку ребенка за столом. Регулировка спинки и сиденья по высоте и глубине позволяет настроить стул под нужный рост, благодаря чему у детей уменьшается риск появления такого заболевания, как сколиоз.

Большой выбор цветов пластиковых элементов и каркасов, поэтому легко подобрать стул на любой самый требовательный вкус и интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота795/874 мм
  • Высота до сиденья345/465 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.68 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от16 79024
21 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)

131
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, красный

49
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, желтый

30
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

44
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Snow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, белый

42
Фотография товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

40
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото

98
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99063
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Распродажа
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела стулья для учреждений

Фотография товара Стул Denmark, темно-серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denmark, темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Denmark, темно-серый велюр, черный

8

Товар в корзине

Стул ученический регулируемый Decorum
Стул ученический регулируемый Decorum
7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности