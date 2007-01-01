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Настоящее фото товара Стул пластиковый Emi, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Emi, голубой
42 оценки
8 290
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Стул пластиковый Emi, голубой - фото 1Стул пластиковый Emi, голубой - фото 2Стул пластиковый Emi, голубой - фото 3Стул пластиковый Emi, голубой - фото 4Стул пластиковый Emi, голубой - фото 5

Стул пластиковый Emi, голубой

Артикул: CH-026-895
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Вес упаковки25.40 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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