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Стул Zentic, вращающийся, зеленый

Артикул: CH-077-990
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Zentic вращающийся — стильный и комфортный выбор для вашего интерьера.

Материалы и конструкция. Оснащен прочными черными металлическими ножками и мягкой обивкой из рогожки Zentic зеленого цвета. Стул идеально подходит для современного интерьера. Материалы обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу.

Дизайн и комфорт. Модель имеет эргономичную форму с мягким сиденьем и спинкой, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Особенность дизайна — аккуратная прострочка на спинке, которая добавляет элегантности и изысканности. Благодаря функции вращения, стул становится удобным для использования в различных условиях, таких как столы и рабочие зоны.

Прочность и надежность. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность.

Место использования. Стул будет отличным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Его универсальный стиль легко впишется в любой интерьер, создавая комфорт и уют в любом пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.10 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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