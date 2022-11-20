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Стул барный Bit Ткань Изумруд

Артикул: CH-052-452
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый

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