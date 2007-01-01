Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Тоскана Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Тоскана Стиль
6 оценок
6 090
Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 1Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 2Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 3Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 4Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 5Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 6Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 7Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 8Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 9Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 10Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 11Стул поворотный Тоскана Стиль - фото 12

Стул поворотный Тоскана Стиль

Артикул: CH-069-309
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Тоскана Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а глубокая посадка и достаточно высокая спинка обеспечивают комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
