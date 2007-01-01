Характеристики товара
Описание
Кресло Харви бежевый с серой экокожей на металлических ножках
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина680 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес10.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка, экокожа
- Цветбежевый, серый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики690
- Изделия стопируютсяНет