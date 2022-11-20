Характеристики товара
Описание
Широкий комод с выдвижными ящиками Ноа-5 – это легкая конструкция, которая обеспечивает много места для хранения и имеет оригинальный дизайн. Отличается конструкцией, которая легко помещается в небольших помещениях, при этом обеспечивает достаточно места для хранения.
Комод изготовлен из металлического каркаса и имеет пластиковые ножки. Ящики – искусственный лен с деревянными ручками. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.
Преимущества:
• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;
• Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;
• Простой уход – протирайте влажной тканью;
• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;
• Быстрая сборка – 10 минут;
Полка (ШxГxВ), мм: 845х290х12. Задняя стенка: 845х80х15.
Ящики (ШxГxВ), мм: 270х280х190, 4 шт.; 540х280х190, 1 шт.
Регулируемые по высоте ножки. Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.
Высота от пола до нижней перекладины полки - 70 мм.
Основные характеристики
- Ширина875 мм
- Глубина290 мм
- Высота580 мм
- ОбивкаИск. лён, спанбонд
- Материал каркасадерево, МДФ, труба
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки135 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки9.90 кг