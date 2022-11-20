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Комод Ноа широкий, Каркас Белый, Светло-серый

Артикул: CH-053-249
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Широкий комод с выдвижными ящиками Ноа-5 – это легкая конструкция, которая обеспечивает много места для хранения и имеет оригинальный дизайн. Отличается конструкцией, которая легко помещается в небольших помещениях, при этом обеспечивает достаточно места для хранения.

Комод изготовлен из металлического каркаса и имеет пластиковые ножки. Ящики – искусственный лен с деревянными ручками. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели даже как пеленальный комод.

Преимущества:

• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;

• Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

• Простой уход – протирайте влажной тканью;

• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;

• Быстрая сборка – 10 минут;

Полка (ШxГxВ), мм: 845х290х12. Задняя стенка: 845х80х15.
Ящики (ШxГxВ), мм: 270х280х190, 4 шт.; 540х280х190, 1 шт.
Регулируемые по высоте ножки. Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.
Высота от пола до нижней перекладины полки - 70 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина875 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота580 мм
  • ОбивкаИск. лён, спанбонд
  • Материал каркасадерево, МДФ, труба
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки135 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

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