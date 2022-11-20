Характеристики товара
Описание
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см
Высота: 175 см
Материал: массив дерева, металл
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см
Высота: 175 см
Материал: массив дерева, металл
Чехол 66
Чехол 18
Чехол 15
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Кромвель, фиолетовый
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Торшер Grace
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден