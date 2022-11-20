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Стеллаж 16 - фото 1Стеллаж 16 - фото 2

Стеллаж 16

11 оценок
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Стеллаж 14

Характеристики товара

Описание

Ширина: 160 см

Глубина: 40 см

Высота: 175 см

Материал: массив дерева, металл

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