Товар в корзине. Перейти
Супница «Виктория» фарфор - фото 1

Супница «Виктория» фарфор

Артикул: CH-062-269
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Супница «Крафт» без крышки фарфор
Фотография товара Супница «Крафт» без крышки фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Супница «Кашуб-хел» фарфор
Фотография товара Супница «Кашуб-хел» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Объем2,7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела супницы

Товар в корзине

Супница «Виктория» фарфор
Супница «Виктория» фарфор
от 4 650
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают