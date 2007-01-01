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Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный - фото 1

Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

Артикул: CH-062-163
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0,215 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

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Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
от 500
510 ₽
В корзине

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