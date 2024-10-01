Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Леди Даймонд» подчеркнет неповторимую сервировку любого стола. У фужера необычная форма – чаша угловатая, но широкая, больше напоминает бокалы прошлых лет. Тонкая ножка с небольшим расширением сияет на свету. А оригинальный орнамент на стенках фужера повторяет форму бриллиантов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Диаметр80 мм
- Вес0.296 кг
- Объем0.19 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт