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Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л - фото 1Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л - фото 2

Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л

Артикул: CH-064-204
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Леди Даймонд» подчеркнет неповторимую сервировку любого стола. У фужера необычная форма – чаша угловатая, но широкая, больше напоминает бокалы прошлых лет. Тонкая ножка с небольшим расширением сияет на свету. А оригинальный орнамент на стенках фужера повторяет форму бриллиантов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0.296 кг
  • Объем0.19 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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