Характеристики товара
Описание
Диаметр: 9 см
Высота: 11 см
Длина: 14.5 см
Объем: 408 мл
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Диаметр: 9 см
Высота: 11 см
Длина: 14.5 см
Объем: 408 мл
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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