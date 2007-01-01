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Настоящее фото товара Бульонная чашка с крышкой Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
35 оценок
690
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Бульонная чашка с крышкой Кунстверк - фото 1

Бульонная чашка с крышкой Кунстверк

Артикул: CH-003-132
35 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 9 см

Высота: 11 см

Длина: 14.5 см

Объем: 408 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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