Характеристики товара
Описание
Светильник сразу привлекает внимание элегантным сочетанием латунного корпуса и мраморного декора. Плавная матовая фактура латунного покрытия эффектно сочетается с зеленым акцентом в верхней части плафона и мраморными элементами, придающими светильнику нотки роскоши и утонченности. Плафон выполнен в форме аккуратного цилиндра с золотистой внутренней частью для создания теплого, мягкого освещения. Модель рассчитана на одну лампу мощностью до 40 Вт, обеспечивая освещение площадью до 3 кв.м. Легкая регулировка высоты подвеса позволяет адаптировать светильник под любую зону в помещении. Размеры светильника составляют 182×18×18 см. Корпус и плафон выполнены из металла с латунным покрытием, дополненным мраморным декором. Светильник идеально впишется в современные интерьеры кухни, гостиной, спальни, кафе или гостиничных пространств, подчеркивая стиль и статус владельца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1820 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки185 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки1.18 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет