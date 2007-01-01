Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Оригинальный корпус из металла бежевого цвета с матовым покрытием и белым плафоном. В качестве источника света используется ЛЭД-лампа мощностью в 7 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1735 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки1.36 м3
- Изделия стопируютсяНет