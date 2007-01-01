Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тележка для стульев Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для стульев Tolix
13 оценок
8 890
Тележка для стульев Tolix - фото 1Тележка для стульев Tolix - фото 2Тележка для стульев Tolix - фото 3Тележка для стульев Tolix - фото 4
NEW

Тележка для стульев Tolix

Артикул: CH-083-890
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина906 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес7.16 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина906 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес7.16 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

