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Тележки для столов и стульев

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Тележка для транспортировки стульев

48
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Настоящее фото товара Тележка Стронг для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Тележка Стронг для перевозки стульев

15
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Тэйбл, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Тележка для банкетных столов Тэйбл

5
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Парти, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Тележка для банкетных столов Парти

9
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
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