Тележки для столов и стульев
МИНПРОМТОРГ
15 390₽
Тележка для малых прямоугольных столов
МИНПРОМТОРГ
8 990₽41
14 990 ₽
Тележка для банкетных стульев ТБС01
МИНПРОМТОРГ
12 490₽17
14 990 ₽
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
МИНПРОМТОРГ
33 473₽
Тележка для прямоугольных столов
19 290₽
Тележка для транспортировки стульев
73 090₽
Тележка для складных стульев ТЛ-8Р
55 890₽
Системе хранения «Плияж лайт»
29 390₽
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
28 690₽
Тележка Кайнд для перевозки стульев
18 890₽
Тележка Стронг для перевозки стульев
27 790₽
Тележка для банкетных столов Тэйбл
29 590₽
Тележка для банкетных столов Парти
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Хит
18 290₽
Тележка на 40 складных стульев Хит
В наличии 2 шт.
8 890₽
Тележка для стульев Самба
8 890₽
Тележка для стульев Толикс
МИНПРОМТОРГ
18 990₽
Тележка на 4 круглых столов, 770мм
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
20 990₽
Тележка для круглых столов, 1070мм
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
21 990₽
Тележка на 10 круглых столов, 1270мм
В наличии 1 шт.
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