Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина550 мм
- Высота1600 мм
- Вес30 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для багажа Lee
Тележка Elegant для склада
Тележка Convenient для склада
Тележка для склада Stylish
Шкаф сетчатый металлический Organized
Тележка для склада Professional
Тележка Multifunctional для склада
Тележка Deluxe для склада
Тележка Strong для перевозки стульев
Тележка Honest для банкетных столов