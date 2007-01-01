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Стол сервировочный Victory, золото - фото 1Стол сервировочный Victory, золото - фото 2

Стол сервировочный Victory, золото

Артикул: CH-077-026
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сервировочный дизайнерский столик - это идеальное решение для создания уютной атмосферы в вашем доме. Его элегантный дизайн порадует глаз и станет главным украшением вашего интерьера. Верхняя полка из закаленного стекла сохраняет безупречный внешний вид, а зеркальная нижняя полка добавляет особый шарм и глубину. Ручка и ножки из акрила придают легкость и изящество, а колесики обеспечивают мобильность и удобство в использовании. Полочки для бутылок позволяют удобно разместить вашу любимую коллекцию вин или коктейльных напитков. Металлическая отделка золотого цвета придает столику богатое и роскошное выражение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота890 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол сервировочный Victory, золото
Стол сервировочный Victory, золото
81 190
В корзине

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