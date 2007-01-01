Характеристики товара
Описание
Сервировочный дизайнерский столик - это идеальное решение для создания уютной атмосферы в вашем доме. Его элегантный дизайн порадует глаз и станет главным украшением вашего интерьера. Верхняя полка из закаленного стекла сохраняет безупречный внешний вид, а зеркальная нижняя полка добавляет особый шарм и глубину. Ручка и ножки из акрила придают легкость и изящество, а колесики обеспечивают мобильность и удобство в использовании. Полочки для бутылок позволяют удобно разместить вашу любимую коллекцию вин или коктейльных напитков. Металлическая отделка золотого цвета придает столику богатое и роскошное выражение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина400 мм
- Высота890 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки18.70 кг
- Изделия стопируютсяНет