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Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л - фото 1

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л

Артикул: CH-062-377
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем1.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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