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Терка для овощей, сталь нержавеющая - фото 1

Терка для овощей, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-822
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина77 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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