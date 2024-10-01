Товар в корзине. Перейти
Торшер V10792-5F Molly - фото 1Торшер V10792-5F Molly - фото 2Торшер V10792-5F Molly - фото 3Торшер V10792-5F Molly - фото 4

Торшер V10792-5F Molly

Артикул: CH-067-063
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Торшер Monile
Фотография товара Торшер Monile от компании ChiedoCover.
Следующий Торшер Bird
Фотография товара Торшер Bird от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальный торшер из коллекции Molly. В любом современном интерьере освещение Molly не останется без внимания. Необычный дизайн достигается за счет конструкции. Сочетание плафонов разного диаметра и металлического каркаса латунного цвета образуют баланс и гармонию. В качестве источника освещения подойдут лампы с цоколем G9. Креативное дополнение для зала, гостиной или спальни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота1500 мм
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветзолотой, прозрачный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки6.04 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Торшер Аврора с белым абажуром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Торшер Аврора с белым абажуром

50
Настоящее фото товара Торшер Estudo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Торшер Estudo белый

49
Настоящее фото товара Торшер Farel черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Торшер Farel черный

47
Настоящее фото товара Торшер Farel белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Торшер Farel белый

37
Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Торшер Alicante

38
Настоящее фото товара Торшер Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Торшер Soffia

33
Настоящее фото товара Торшер Grace white, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Торшер Grace white

37
Фотография товара Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром

45
Фотография товара Торшер с абажуром Арчи, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер с абажуром Арчи, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Торшер с абажуром Арчи, черный

31
NewРаспродажа
Фотография товара Торшер V11008-F Tropic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V11008-F Tropic, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена

Торшер V11008-F Tropic

7
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела торшеры

Настоящее фото товара Торшер Nevada белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Торшер Nevada белый

44
Фотография товара Манекен-торшер Oda от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Манекен-торшер Oda, произведённого компанией ChiedoCover
от133 690
Оптовая цена

Манекен-торшер Oda

45
Фотография товара Манекен-торшер Rebekka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Манекен-торшер Rebekka, произведённого компанией ChiedoCover
от157 990
Оптовая цена

Манекен-торшер Rebekka

38
Фотография товара Торшер Virtuos, береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена

Торшер Virtuos, береза с эффектом

37
Фотография товара Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза

30
Фотография товара Торшер с абажуром Арчи, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер с абажуром Арчи, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Торшер с абажуром Арчи, белый

50
Фотография товара Торшер Lumion 4514/1F Vanessa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Lumion 4514/1F Vanessa, произведённого компанией ChiedoCover
от11 200
Оптовая цена

Торшер Lumion 4514/1F Vanessa

35
NewРаспродажа
Фотография товара Торшер V10554-1F Macadamia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V10554-1F Macadamia, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49060
32 990 ₽Оптовая цена

Торшер V10554-1F Macadamia

15
В наличии 41 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Торшер Moderli V10475-1F Turin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Moderli V10475-1F Turin, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99015
27 990 ₽Оптовая цена

Торшер Moderli V10475-1F Turin

14
В наличии 30 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Торшер V11006-F Hadley от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V11006-F Hadley, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79024
17 990 ₽Оптовая цена

Торшер V11006-F Hadley

7
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Торшер V10792-5F Molly
Торшер V10792-5F Molly
от 15 990
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают