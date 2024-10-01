Характеристики товара
Описание
Оригинальный торшер из коллекции Molly. В любом современном интерьере освещение Molly не останется без внимания. Необычный дизайн достигается за счет конструкции. Сочетание плафонов разного диаметра и металлического каркаса латунного цвета образуют баланс и гармонию. В качестве источника освещения подойдут лампы с цоколем G9. Креативное дополнение для зала, гостиной или спальни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина320 мм
- Высота1500 мм
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки6.04 кг