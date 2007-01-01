Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тумба Tropic, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба Tropic
48 оценок
15 290
Товар в корзине. Перейти
Тумба Tropic - фото 1Тумба Tropic - фото 2Тумба Tropic - фото 3Тумба Tropic - фото 4Тумба Tropic - фото 5Тумба Tropic - фото 6Тумба Tropic - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере

Тумба Tropic

Артикул: CH-050-861
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота595 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый
Фотография товара Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Тумба Govani, лофт
Фотография товара Тумба Govani, лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота595 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес20,01 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Тумба для обуви Реине сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба для обуви Реине сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Тумба для обуви Реине сонома

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Тумба прикроватная Licata от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Licata, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Тумба прикроватная Licata

34
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Тумба, 1164*454*602, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Тумба, 1164*454*602, брауни

12
  • венге
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Тумба подкатная, 394*454*598, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Тумба подкатная, 394*454*598, белая

5
  • бежевый
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*400*750, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*400*750, шамони светлый

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Тумба для оргтехники, 800*600*630, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Тумба для оргтехники, 800*600*630, шамони темный

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Тумба для оргтехники, 800*600*630, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Тумба для оргтехники, 800*600*630, венге

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тумба мобильная, 1190*454*598, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
Оптовая цена

Тумба мобильная, 1190*454*598, белый

5
  • венге
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Тумба на колесах, 394*454*586, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Тумба на колесах, 394*454*586, дуб

8
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный

14
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Комод Хайди 4 ящика, белый

11
Фотография товара Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
185 490

Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Комод Лунет 9 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Лунет 9 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Комод Лунет 9 ящиков

6
Фотография товара Комод Хайди 2 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 2 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Комод Хайди 2 ящика, белый

14
Фотография товара Тумба прикроватная Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390

Тумба прикроватная Лофт

43
Фотография товара Комод Хайди 9 ящиков, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 9 ящиков, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Комод Хайди 9 ящиков, белый

13
Фотография товара Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый

9
Фотография товара Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый

7
Фотография товара Плетеный комод Лаунж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный комод Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
от93 790
Оптовая цена

Плетеный комод Лаунж

38
Фотография товара Комод Хайди 8 ящиков, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 8 ящиков, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Комод Хайди 8 ящиков, белый

10

Другие товары из раздела тумбы для прихожей

Фотография товара Тумба лофт Торето от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба лофт Торето, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Тумба лофт Торето

46
Настоящее фото товара Тумба подкатная, 394*454*602, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тумба подкатная, 394*454*602, брауни

9
  • венге
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Тумба, 1164*454*602, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Тумба, 1164*454*602, венге

14
  • венге
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Тумба подкатная, 394*454*598, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Тумба подкатная, 394*454*598, шамони светлый

10
  • бежевый
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, венге

12
  • коричневый
  • бежевый
  • венге
  • белый
Настоящее фото товара Тумба приставная, 394*550*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Тумба приставная, 394*550*750, белый

7
  • бежевый
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*400*750, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*400*750, венге

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тумба мобильная, 1190*454*598, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
Оптовая цена

Тумба мобильная, 1190*454*598, шамони светлый

9
  • венге
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Тумба на колесах, 394*454*586, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Тумба на колесах, 394*454*586, венге

10
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*375*750, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от13 100
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*375*750, дуб

12
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Тумба Tropic
Тумба Tropic
от 15 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Комод Хайди 4 ящика, белый

11
Фотография товара Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
185 490

Буфет Селестия, глянцевая керамика, шпон ореха

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Комод Лунет 9 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Лунет 9 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Комод Лунет 9 ящиков

6
Фотография товара Комод Хайди 2 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 2 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Комод Хайди 2 ящика, белый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности