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Тумба прикроватная Parex черная

Артикул: CH-066-282
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба прикроватная Parex отличается художественной эстетикой. Фишка — игра геометрии. Прямоугольная столешница с вкладным ящиком изящно балансирует на верхушке конуса. Можно использовать как необычную прикроватную тумбу, элегантный приставной столик в гостиной, вместо консоли, полочки для мелочей в прихожей.Фасад вкладного ящика украшен узором, который формируют трендовую «гофрированность». Скульптурная тумба Parex сама по себе является привлекательным элементом, который поможет в декорировании стильного пространства. Также она дает простор для проявления креативности. Сочетайте ее с различными вазами, лампами, статуэтками, подсвечниками, чтобы подчеркнуть уникальность интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота500 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Отзывы

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