Характеристики товара
Описание
Тумба прикроватная Parex отличается художественной эстетикой. Фишка — игра геометрии. Прямоугольная столешница с вкладным ящиком изящно балансирует на верхушке конуса. Можно использовать как необычную прикроватную тумбу, элегантный приставной столик в гостиной, вместо консоли, полочки для мелочей в прихожей.Фасад вкладного ящика украшен узором, который формируют трендовую «гофрированность». Скульптурная тумба Parex сама по себе является привлекательным элементом, который поможет в декорировании стильного пространства. Также она дает простор для проявления креативности. Сочетайте ее с различными вазами, лампами, статуэтками, подсвечниками, чтобы подчеркнуть уникальность интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина310 мм
- Высота500 мм
- МатериалМДФ
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.07 м3