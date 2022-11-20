Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1050 мм
- Глубина500 мм
- Высота830 мм
- МатериалМДФ, зеркало
- Цветсеребряный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Frankfurt бирюзовыйВ наличии 77 шт.
Стул Поло с деревянной спинкой
Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный
Столик из массива акации, Волли
Офисный шкаф Pires, итальянский орех
Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация
Прикроватная тумбочка
Тумбочка Инвернесс
Тумба с полкой и бортиком, венге
Тумба с полкой и бортиком, акация
Тумба прикроватная Темуко
Тумба универсальная Мехран
Тумба ТВ-2 Ливор
Тумба офисная Лапитос
Тумба для обуви Пирей