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Тумба Мишель - фото 1Тумба Мишель - фото 2

Тумба Мишель

Артикул: CH-048-749
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1050 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • МатериалМДФ, зеркало
  • Цветсеребряный

Отзывы

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