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Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 1Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 2Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 3Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 4Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 5Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 6Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 7Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 8Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб - фото 9Видеообзор: Стул Мистик - видео 10

Диван Мистик, велюр PALERMO mentol 09, ЛДСП под дуб

Артикул: CH-052-156
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1100 мм
  • Обивкавелюр PALERMO mentol 09
  • ЦокольЛДСП EGGER Дуб Бардолино натуральный
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Диван Мистик, велюр от компании ChiedoCover.
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