Характеристики товара
Описание
Тумба подкатная Арго АТЛ-03 Ясень шимо 440x450x580 Тумбы серии АРГО отлично дополнят ваш интерьер. Размер Тумбы 44х45х58 см. Тумба имеет 3 ящика с яркой внутренней отделкой. А также 4 колесика для мобильности. Верхний ящик оснащен замком для сохранности особо ценных вещей и документов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина450 мм
- Высота580 мм
- Цветясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет