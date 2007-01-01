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Тумба подкатная, ясень шимо - фото 1

Тумба подкатная, ясень шимо

Артикул: CH-072-907
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба подкатная Арго АТЛ-03 Ясень шимо 440x450x580 Тумбы серии АРГО отлично дополнят ваш интерьер. Размер Тумбы 44х45х58 см. Тумба имеет 3 ящика с яркой внутренней отделкой. А также 4 колесика для мобильности. Верхний ящик оснащен замком для сохранности особо ценных вещей и документов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота580 мм
  • Цветясень

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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