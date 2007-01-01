Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Турин 80 (160) х 80 ольха, произведённого компанией ChiedoCover
Турин 80 (160) х 80 ольха
12 оценок
39 190
Товар в корзине. Перейти
Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 1Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 2Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 3Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 4Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 5Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 6Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 7Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 8Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 9Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 10Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 11Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 12Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 13Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 14Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 15Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 16Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 17Турин 80 (160) х 80 ольха - фото 18

Турин 80 (160) х 80 ольха

Артикул: CH-081-807
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Деревянный стол Турин — это стильный и функциональный элемент интерьера, выполненный из качественного шпона и массива дерева. Его прочный каркас из дерева обеспечивает надежность и долговечность. Толщина столешницы составляет 3 см, что придает столу солидный вид и устойчивость. Раздвижная конструкция позволяет легко увеличивать поверхность стола, что делает его идеальным для семейных ужинов и встреч с друзьями. Стол Турин станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, сочетая в себе элегантность и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6906
7 100 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

5
В пути 300 шт.
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге

5
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, бук

10
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, венге

7
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, шампань, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, шампань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79022
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, шампань, орех

13
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, бук, черный

12
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, золотой

14
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x800, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 2400x800, белый, золотой

12
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ

14
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

5

Другие товары из раздела мебель для выставки

New
Настоящее фото товара Стол обеденный Concerto, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
141 190

Стол обеденный Concerto, белый, черный

5
New
Настоящее фото товара Журнальный столик Parsec, магниевый сплав, белый, произведённого компанией ChiedoCover
54 690

Журнальный столик Parsec, магниевый сплав, белый

6
New
Фотография товара Стол Praxis, орех, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Praxis, орех, золото, произведённого компанией ChiedoCover
54 690

Стол Praxis, орех, золото

14
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Portico, черный, произведённого компанией ChiedoCover
198 990

Стол обеденный Portico, черный

5
New
Фотография товара Стол обеденный Billow, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Billow, орех, произведённого компанией ChiedoCover
75 990

Стол обеденный Billow, орех

6
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Glory, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 190

Стол обеденный Glory, черный

13
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Whisper, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
180 790

Стол обеденный Whisper, белый, черный

9
New
Фотография товара Стол обеденный Foresight, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Foresight, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
40 290

Стол обеденный Foresight, орех, черный

12
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Retort, белый, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол журнальный Retort, белый

11
New
Настоящее фото товара Стол Morale, чёрный мрамор, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
364 890

Стол Morale, чёрный мрамор, золотой

14

Товар в корзине

Турин 80 (160) х 80 ольха
Турин 80 (160) х 80 ольха
39 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности