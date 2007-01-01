Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ведерко для подачи Органика Спайси, произведённого компанией ChiedoCover
Ведерко для подачи Органика Спайси
8 оценок
890
Товар в корзине. Перейти
Ведерко для подачи Органика Спайси - фото 1

Ведерко для подачи Органика Спайси

Артикул: CH-071-356
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота120 мм
  • Диаметр115 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ведерко для шампанского
Фотография товара Ведерко для шампанского от компании ChiedoCover.
Следующий Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон
Фотография товара Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр115 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серебристая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серебристая, черная

13
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Ресторан»

6
Настоящее фото товара Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор

11
В наличии 90 шт.
Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый

8
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽

Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный

13
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия»

7
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Белая», с крышкой, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Горшок для запекания «Белая», с крышкой, фарфор

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.

Другие товары из раздела ведра для шампанского

Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический

7
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л, металлический

5
В наличии 300 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический

9
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический

7
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 40 шт.
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое

14
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Ведерко для подачи, нержавейка, произведённого компанией ChiedoCover
890

Ведерко для подачи, нержавейка

8

Товар в корзине

Ведерко для подачи Органика Спайси
Ведерко для подачи Органика Спайси
890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Молочник «Браун Дэппл», фарфор 142 мл, белый, коричневый

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серебристая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серебристая, черная

13
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Ресторан»

6

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности